ТЦК оштрафував мера Дрогобича за "зрив мобілізації". Що відповів бойовий офіцер

Міський голова обурений цією ситуацією

Мера міста Дрогобич Львівської області Тараса Кучму оштрафували на 34 тисячі гривень нібито за невиконання мобілізаційного плану. До поліції було направлено відповідного листа, згідно з яким міського голову мали затримати та доставити до ТЦК. Мера така ситуація обурила.

Про це Тарас Кучма розповів у коментарі "Телеграфу". За його словами, міських голів низки міст на Львівщині 22 січня викликали до ТЦК. Однак сам Кучма того дня не з’явився, оскільки, крім усіх організаційних питань, у нього також була зустріч загиблого героя.

— І я без задньої думки подумав, що прийду у будь-який інший час, коли треба буде. Потім з’ясувалося, що це були виклики, щоб нам вручити протоколи. На 34 тисячі нас штрафували за невиконання мобілізаційного завдання. Ну, повна маячня. А вже наступного дня мене обурило інше, що був лист, направлений до поліції. І всі поліцейські сміялися, деякі просто були шоковані, щоб мене доставити до ТЦК у примусовому порядку, — розповів мер.

Кучма зазначив, що ситуація мала б смішний вигляд — якби офіцера доставляли до ТЦК. За його словами, робити цього ніхто не збирався. Однак його обурив факт того, що в нашій державі можуть змушувати доставити до ТЦК голову міста. Тим більше як наголосив 59-річний Кучма, він є бойовим офіцером і цим була зачеплена його честь.

— Звичайно, коли побачив цей лист, показав у правлінні Асоціації міст. Бо вважаю, що це неприпустимо, це просто провал, вакханалія. Відповідно все правління, всі голови міст просто були шоковані таким, — каже співрозмовник.

Незабаром Кучма з’явився до ТЦК, де йому вручили протокол, за яким йому необхідно сплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

— Я вважав, що це не так. Яким чином ми (представники міської влади. – Ред.) можемо доставляти людей [у ТЦК] і на базі яких даних ТЦК це роблять (виписують штраф на 34 тис. грн. – Ред.)? Я дуже серйозно до цього ставлюся. Бо якщо навіть є якісь мобілізаційні завдання, то вони мають спиратися на якісь дані, на потреби [ЗСУ] і таке інше, — продовжив мер.

Кучма розповів, що служив у 2014-2015 роках у батальйоні ім. Кульчицького, який брав участь в АТО на Донеччині.

— Як тільки Національна гвардія мені каже, я йду та виконую, я ж військова людина, — сказав співрозмовник.

Протокол про штраф мер Дрогобича назвав "абсурдним" і додав, що такі ситуації стали можливими через відсутність чіткого розподілу завдань та повноважень районної військової адміністрації.

- Звідки вона бере ці мобілізаційні завдання? Я досі на всіх форумах питаю, хто такі військові районні адміністрації, яка їхня функція? Хто це мені пояснить? Ніхто, — каже міський голова.

На зауваження, що оповіщенням про мобілізаційні заходи мають займатися представники ТЦК, Кучма пояснив, що ці функції вже більше як рік виконують працівники мерії Дрогобича. У ній створено спеціальний відділ, співробітники якого ходять вулицями та вручають повістки. За його словами, це цивільні особи, чиновники, які не мають повноважень доставляти військовозобов’язаних до ТЦК.

— Я говорю: ми що, за вуха повинні тягнути? Ну, як вони собі уявляють, як доставити ми можемо? Нам навіть двері не завжди відчиняють. Ми писали, що не можемо (вручати повістки. — Ред.), бо іноді бувають дуже агресивні люди. Іноді кидаються. У мене працюють колишні військові. Тобто ми посилаємо тих, хто прийшов із війни. Вони всі служили, всі поранені, у мене бойові, дуже хороші… Просто за станом здоров’я, за сімейним станом працюють у мене в раді. І вони виконують ці обов’язки, додав Кучма.

Мер також розповів, що в перший день повномасштабного вторгнення РФ прибув до своєї військової частини, проте там йому сказали лише одне — що він має бути на своєму місці, на яке його обрав народ. Тобто у міськраді Дрогобича.

— Для мене найголовніше, щоб тут була вода, тепло, харчування, щоб діти до школи могли ходити. Щоби нормально було. І щоб ми могли надавати медичну допомогу всім. Це мої завдання. Я їх намагаюся виконувати та працювати на економіку, що дозволяє утримувати бійців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області розглянув справу місцевого жителя, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.