Після скандалу із закупівлями: Кабмін звільнив заступника Умєрова, що про нього відомо

Пропрацював на посаді понад рік

У Міністерстві оборони України 28 січня почались кадрові перестановки. Було звільнено заступника очільника Міноборони Рустема Умєрова після скандалу із закупівлями.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, це рішення затвердив Кабінет міністрів України.

"Кабмін звільнив Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника Міністра оборони України", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Кліменков обіймав посаду заступника міністра оборони з 5 жовтня 2023 року. До цього з 2022-го по 2023 рік він був першим заступником голови Фонду державного майна України, а згодом кілька місяців перебував на посаді комерційного директора Акціонерного товариства "Укртрансгаз".

Клименков Дмитрий

Що відомо про скандал із закупівлями

Нещодавно Умєров заявив, що звільняє свого заступника Дмитра Кліменкова та директорку агенції оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України Марину Безрукову.

Основна причина — невчасні закупівлі для фронту, які "перетворились на політичні ігри". За його словами, Кліменков та Безрукова провалили роботу із закупівлі озброєння та забезпечення ним ЗСУ.

Умєров наголосив, що час їх діяльності був здебільшого "піаром бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", а не роботою над забезпеченням наших бійців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Безрукова має намір ігнорувати рішення Умєрова.