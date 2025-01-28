Затягнемо пояси, а роботу трьох виконуватиме одна людина. В Раді пояснили помилку Кабміну із бронюванням

В уряді вважають, що централізація бронювання тільки погіршить ситуацію

Фактичне запровадження економічного бронювання, коли розмір зарплати працівника має значення для отримання відстрочки від мобілізації, призвело до корупції в космічних масштабах. Натомість влада мала визначити критично необхідні для сил оборони галузі та підприємства.

— Замість того, щоб займатися в ручному режимі бронюванням за критеріями, бажано було б визначити [пріоритетні] галузі, підприємства і надати їм необхідну кількість бронювання, а не бавитися в "економічне бронювання", — коментує "Телеграфу" нардепка від "Європейської солідарності", членкиня парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Ірина Фріз.

Більше читайте в публікації: "Особливості національного бронювання: що нас чекає з 1 березня і чому система працює зі збоями".

В уряді ж вважають, що централізація бронювання зробить ще гірше.

— Це буде дуже обтяжливо і важко. Рішення уряду — довгий процес погодження, прийняття рішень, доопрацювання. Це займе дуже багато часу, — зазначав директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки Сергій Сметанко.

В громадах впевнені, що спрацює простий рецепт: треба просто збільшити квоти на бронювання (для тих же комунальників), і закликають підписувати відповідні петиції.

Втім, за словами нардепів, із системи бронювання і так вже "витиснули" максимум.

— Є дві потреби виживання країни. Одна потреба — армії потрібні люди. Відповідно, потрібно дати можливість армії мобілізувати якомога більше людей. З іншого боку армія потребує грошей. Гроші беруться від того, що підприємства працюють і сплачують податки. Тому та концепція бронювання, що діє зараз, це певний компроміс, якого вдалося досягти і на який були готові піти військові, — каже "Телеграфу" нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Відповідно, законотворці не прогнозують зміни у системі.

— Наразі це питання не розглядається у Верховній Раді, — каже Фріз.

— Зараз не бачу можливості говорити про те, що в системі бронювання можливі якісь радикальні зміни, — додав Кисилевський.

Тож, попри недосконалість процедури бронювання, нардепи радять просто прийняти філософію компромісу між економікою та потребами оборони.

— З точки зору діючого законодавства у нас все нормально в законах, і Кабмін визначає як рухатись далі. Керівникам всіх підприємств треба зрозуміти, що треба "затягнути ремені". Можливо, настав той час, коли раніше одну операцію виконувало три людини, а тепер цю операцію повинна виконувати одна. І з цією філософією жити далі. Інакше не буде, — резюмував нардеп від "Слуги народу", член комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" назвав три типові проблеми із бронюванням від мобілізації.