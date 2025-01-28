"Паша Зібров обіймає тебе, сонечко!": кого привітали Поплавський, Білик та Рибчинський

Сьогодні в соціальних мережах помітили багатьох відомих і впливових особистостей. У вівторок, 28 січня, українські зірки, народні артисти, посли провідних країн світу, наукова спільнота, студенти тощо вітають проректорку Університету культури, доктора наук, професорку Інну Костирю з днем народження.

Одним з перших у соцмережах її привітав легендарний "співочий ректор", "Юний орел" Михайло Поплавський. Зокрема, він побажав колезі здоров’я та Божої благодаті.

Ірина Білик у сторіс Instagram заспівала для винуватиці урочистості Happy birthday.

Серед помічених публікацій чимало вітань знаменитостей. Привітали іменинницю Герой України Юрій Рибчинський, Павло Зібров, олімпійські чемпіони Лілія Подкопаєва та Вадим Гутцайт; Дмитро Гордон, Ольга Сумська, Григорій Решетнік, Катерина Бужинська, Наталія Влащенко, Віктор Павлік, Іванна Ніконова; режисери Олексій Дівєєв-Церковний, Анатолій Соловʼяненко, Семен Горов, Петро Мага; ректори: Михайло Поплавський, Володимир Бугров, Петро Куліков; футбольна спільнота: Олександр Денисов, Олексій Гуцуляк та багато інших.

Народний артист України Павло Зібров ніжно звернувся до Інни Костирі: "Паша Зібров обіймає тебе, сонечко! Будь щаслива, будь кохана, будь здорова! Й хай лунають тости, тости.!"

"…Амбітна і цілеспрямована, справжній приклад", — так про неї говорять студенти та полонять мережу вітальними постами та сторіс.

Проректорка Університету культури відреагувала на привітання. Вона подякувала усім за теплі слова та побажання.

"Щиро дякую! Я безмежно рада і щаслива, що в мене стільки друзів!" — написала у соцмережі Інна Костиря.

Раніше завідувачка кафедри міжнародних відносин Університету культури Інна Костиря розповідала про створення в Україні майданчика для неформального спілкування представників різних держав.