В Украине с 1 ноября вырастут тарифы на свет: кого это коснется
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"Телеграф" рассказал, сколько теперь будет стоить электроэнергия
С 1 ноября 2024 года в Украине планируется повышение цен на электроэнергию для бизнеса. Ведь Национальная комиссия (НКРЭКУ) приняла проект постановления "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке".
Таким образом, на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке повышаются предельные цены в промежутке с 11:00 до 17:00. Сейчас 1 МВт-ч стоит 5600 грн, поднимут до 6900 грн, выровняв цену до утреннего пика. Телеграф расскажет, сколько будет стоить электроэнергия для бизнеса.
Предложение выглядит так:
- с 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-час (сейчас – 5600 грн/МВт-час);
- с 07:00 до 17:00 — 6900 грн/МВт-час (сейчас с 07:00 до 11:00 — 6900 грн/МВт-час; с 11:00 до 17:00 — 5600 грн/МВт-ч);
- с 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-час (сейчас 9000 грн/МВт-час);
- с 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт-час (сейчас 6900 грн/МВт-час).
Минимальная граничная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.
На балансирующем рынке максимальные предельные цены не изменятся:
- с 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт-час (сейчас 6600 грн/МВт-час);
- с 07:00 до 17:00 – 8250 грн/МВт-час (сейчас 8250 грн/МВт-час);
- с 17:00 до 23:00 – 10000 грн/МВт-ч (сейчас 10000 грн/МВт-ч);
- с 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт-час (сейчас 8250 грн/МВт-час).
Минимальная предельная цена остается на уровне 0,01 грн/МВт-ч. Для бытовых потребителей тарифы с 1 ноября не возрастут и останутся прежними.
Больше об изменениях в ноябре 2024 года читайте в материале "Телеграф".