Фіцо назвав Зеленського "ворогом" та пообіцяв Україні проблеми

Уряд сусідньої країни дуже хоче російський газ

Словацький прем’єр Роберт Фіцо знову накинувся із критикою на президента України Володимира Зеленського через російський газ. Він навіть пригрозив заблокувати всю допомогу Україні від ЄС.

Про це Фіцо сказав у розмові з місцевими ЗМІ, виступ оприлюднено на сторінці його партії у Facebook. При цьому він навіть назвав Зеленського "ворогом" Словаччини.

"Наш ворог — Зеленський. Зеленський створив ті проблеми, які ми маємо. Він мені не подобається, тому що він шкодить Словаччині", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, що Україна запропонувала транзит своєю ГТС газу з Азербайджану, Фіцо заявив, що Зеленський "надуває бульбашки" і що ніякі роботи в цьому напрямку не ведуться.

Він також додав, що має намір обговорити тему газу із Європейською комісією у четвер, 30 січня.

Також політик заявив, що для Словаччини найбільш реалістичним був би варіант отримання російського газу на кордоні, вказуючи на те, що для Угорщини цей варіант виявився робочим.

Видання Dennik при цьому наводить реакцію віцеголови опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Івана Штефунка.

"Говорячи про постачання газу, прем’єр-міністр відмовляється брати до уваги реальність найбільшого конфлікту на континенті з часів Другої світової війни. Він забуває, що якби Путін не напав на Україну, не було б проблем із транспортуванням газу", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію, що викликало хвилю критики у Словаччині та Угорщині, оскільки вони за три роки не диверсифікували постачання.

Після цього Фіцо різко почав звинувачувати Україну в спробах влаштувати "держпереворот" та пообіцяв їй проблеми зі вступом до НАТО та ЄС.