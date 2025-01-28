"Тринькали гроші, як п’яні матроси": у Трампа пояснили, чому зупинили всі програми допомоги

Частина програм може бути відновлена після перегляду

В адміністрації нового президента США Дональда Трампа прокоментували питання зупинення програм зовнішньої допомоги. Там натякнули, що весь цей час кошти йшли не туди, куди треба.

Про це розповіла прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу 28 січня. Її виступ показував Sky News.

"За останні чотири роки адміністрація Байдена тринькала гроші як п’яні матроси, що стало однією з причин інфляційної кризи в країні", — сказала вона.

За її словами, наразі триває перегляд програм з фінансування, а для нової адміністрації важливо забезпечити облік кожного центу.

"То що ж означає ця пауза? Це означає, що більше не фінансуватимуть трансгендеризм та екстремізм у нашій федеральній бюрократії та агентствах", — сказала Лівітт.

Як приклад вона навела програму із закупівлі презервативів для Сектору Гази на 50 мільйонів доларів, яку вже було зупинено та скасовано.

Спікер Трампа додала, що зараз проводиться аналіз витрати бюджетних коштів, після яких частину програм буде відновлено, але лише якщо вони відповідають цілям нового президента.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні повідомили, що Україна не підпадає під призупинення програм фінансування. Це з тим, що Трамп захотів перевірити програми розвитку, а чи не військової допомоги.