Чи потрібен Україні аналог "Шахеда". Військовий експерт все розклав по поличках

Безпілотники ЗСУ б’ють ворога по болючих місцях

Україні не треба створювати аналог ударного іранського дрона Shahed 131/136, який є копією старого безпілотника DAR (Die Drohne Antiradar) німецької літакобудівної компанії Dornier (що існувала із 1922 по 2002 роки), а розвивати власні технології. Саме вітчизняні дрони 2024 року завдали понад 7000 ударів по території Російської Федерації.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. Він пояснив, що цього року вже було завдано дві масовані атаки по ворожій території.

За його словами, понад 11 регіонів Росії були піддані потужним ударам, після чого "на болотах" почалися волання про нальоти 150-200 українських дронів.

— Треба зрозуміти, що уражають найбільш болючі місця. Це стратегічне рішення Сил оборони, бо якщо ми кажемо про знищення нафтових терміналів, то це зменшення палива для військової техніки. Якщо ми кажемо про знищення складів ПММ у Енгельсі, то це зменшення потенціалу стратегічної авіації, — каже військовий експерт.

Він нагадав удари дронів по заводу ім. Берієва в Таганрозі, які ставили на меті безпосереднє зменшення потенціалу стратегічної авіації РФ. Бо саме там росіяни можуть ремонтувати і виготовлятися певні деталі для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, і потім там чи на авіабазах "Енгельс" чи "Оленья" замінювати певні деталі. Такі удари призводять до втрати потенціалу РФ використовувати на повну свої ресурси.

Анатолій Храпчинський пояснив, що Росія має шість заводів з випуску мікроелектроніки ("Кремній Ел" у Брянську, "Ангстрем" і "Мікрон" — у Зеленограді, НВО "Субмікрон", НВЦ "Елвіс" та корпорація Сітронікс" — у Москві. – Ред.). Така скупченість на території РФ дозволяє нам відпрацювати по кожному з них.

Наприклад, знищення підстанції заводу "Кремній Ел" у жовтні 2024 призвело до того, що він понад два тижні не працював, каже військовий експерт.

— Уявіть, скільки продукції було не випущено. Тим паче що на деяких російських ракетах з'являється далі більше саме російських комплектуючих. РФ масштабує виробництво, тому треба казати про удари глибоко по території Російської Федерації, що зараз і відбувається, — наголосив виробник РЕБів.

Кажучи про корисне навантаження і дальність польоту українських дронів, Анатолій Храпчинський зауважив:

— Я ніколи не називаю дрони, тому що сам — виробник і не хочу розкривати певні таємниці. Але хочу сказати, що деякі дрони можуть працювати на відстань близько 2 000 км і при цьому нести корисне навантаженням близько 75 кг, що набагато більше за "Шахед". І тому головне завдання — правильно скоригувати дрон, щоб отримати потрібний результат.

Військовий експерт нагадав удари невідомих БПЛА по нафтових підприємствах РФ, що призводило до зупинки виробничих потужностей і неможливості закупити потрібні запчастини через санкції.

— Тому я думаю, що ми дедалі більше будемо бачити цікавих речей, а тому якщо бачите, що треба задонатити на якісь цікаві "приблуди" — обов'язково донатьте, — додав він.

Раніше Анатолій Храпчинський пояснив "Телеграфу", чому Росія змінила тактику ударів "Шахедами".