"Точно не закінчиться за...": Веніславський поділився "закритою" інформацією про війну та дав надію

Мобілізація йде у плановому порядку і жодних послаблень у цих питаннях не буде.

Незважаючи на передвиборчі заяви Трампа про нібито здатність завершення війни в Україні за 24 години та різні "мирні плани", які регулярно публікують ЗМІ, у найближчі місяці світу чекати не варто. Більше того, такі роздуми та публічні висловлювання шкодять інтересам національної безпеки та обороноздатності України.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський, посилаючись на дані із закритих джерел. На його думку, такі розмови створюють певну нервозність та невизначеність.

"Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як в людини, яка має трохи більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав. Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Мобілізація йде в плановому порядку і ніяких послаблень в цих питаннях не буде. Ініціативи залучення до війська тих, кому 18-25 років, тільки підтверджують, що нам потрібне поповнення до Збройних сил України", — заявив він.

При цьому, Веніславський вважає, що ми маємо підстави сподіватися, що війну ми завершимо протягом "якогось не дуже тривалого проміжку часу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський вважає, що війна в Україні швидко не закінчиться.