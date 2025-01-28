Путін відмовився говорити із Зеленським, але зробив заяву про "кінець війни"

У Росії шукають нагоди не йти на діалог

У Росії знову заговорили про питання легітимності української влади та можливості переговорів з нею. Там також зробили чергову заяву про те, що Україна залежить від постачання Заходу.

Про це розповів Володимир Путін. Його слова передають російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, якщо президент України Володимир Зеленський не скасує декрету про заборону на переговори з РФ, то будь-який діалог не матиме сили.

При цьому самого Зеленського Путін назвав "нелегітимним", повторивши старий наратив російської пропаганди. Він каже, що через це український президент нібито не може скасувати власну заборону, але додав, що способи зробити це є.

"Вести переговори можна з ким завгодно, але Зеленський через свою нелегітимність не може нічого підписувати", — заявив він.

Крім того, Путін висловив думку, що Україна надто залежить від постачання зброї з країн Заходу і без них не зможе довго протриматися.

"Захід умовив Київ продовжувати війну, але вона закінчиться через півтора-два місяці, якщо закінчаться спонсорські гроші та патрони", — заявив він.

Треба звернути увагу на те, що у згаданому указі №679 від 2022 року не йдеться про заборону переговорів з Росією, а лише констатується неможливість вести переговори з Путіним.

Варто також зазначити, що через численні порушення міжнародних договорів у ході "виборів" у Росії, зокрема тих, які не допускають проведення виборчого процесу на окупованих територіях, Україна не визнає Путіна президентом РФ. Тому значущість його коментарів на тему легітимності української влади можна вважати "дзеркальною відповіддю".

Нарратив про "нелегітимність" Зеленського росіяни роздмухують через те, що в Україні через воєнний стан у травні 2024 року не пройшли вибори. Втім, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук уже відповідав на ці випади, зазначивши, що Зеленський залишатиметься президентом до кінця воєнного стану і це прописано в Конституції та законах України.