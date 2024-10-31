Сім гачків на рибалку і не тільки: що треба знати про осінньо-зимові обмеження на риболовлю

Обмеження триватимуть аж до весни

В Україні стартує сезонна заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Обмеження поснуть діяти з 1 листопада 2024 року і аж до початку весняного нересту.

Про це повідомило Держрибагентство. Більше про те, які зміни чекають на громадян України з 1 листопада читайте у матеріалі "Телеграфу": Зростуть пенсії та ціни на електрику, але не для всіх: що зміниться для українців з 1 листопада

В цей період любителям зимової риболовлі дозволено ловити рибу за межами зимувальних ям з використанням зимових вудок та жерлиць. Держрибагентство оприлюднило повний перелік водойм, де обмежено риболовлю.

Загалом, на одного рибалку дозволяється не більше семи гачків, розмір яких не має перевищувати 10 міліметрів від цівки до жала.

"Риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги та, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку", 0 йдеться у повідомленні.

Під час зимового періоду заборонено використовувати з'єднані між собою одинарні, подвійні та потрійні гачки без приманки. За порушення правил рибальства передбачені як адміністративні штрафи, так і кримінальна відповідальність із відшкодуванням збитків.

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