Семь крючков на рыбака и не только: что нужно знать об осенне-зимних ограничениях на рыбалку

Ограничения будут продолжаться до весны

В Украине стартует сезонный запрет на лов рыбы в зимовальных ямах. Ограничения будут действовать с 1 ноября 2024 года и вплоть до начала весеннего нереста.

Об этом сообщило Госрыбагентство. Больше о том, какие изменения ждут граждан Украины с 1 ноября читайте в материале "Телеграфа": Вырастут пенсии и цены на электричество, но не для всех: что изменится для украинцев с 1 ноября

В этот период любителям зимней рыбалки разрешено ловить рыбу за пределами зимовальных ям с использованием зимних удочек и жердей. Госрыбагентство обнародовало полный перечень водоемов, где ограничена рыбалка.

В целом, на одного рыбака разрешается не более семи крючков, размер которых не должен превышать 10 миллиметров от струйки до кончика жала.

"Рыбалка в этот период разрешается за пределами зимовальных ям зимними удочками и жердями всех видов со льда и, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака", — говорится в сообщении.

Во время зимнего периода запрещено использовать соединенные одинарные, двойные и тройные крючки без приманки. За нарушение правил рыболовства предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность с возмещением ущерба.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские школьники представили проекты по сохранению природных ресурсов. Участники конкурса предложили множество интересных и практических идей по разным направлениям.