У Києві триває 10-й Безпековий Форум для молоді: де переглянути онлайн-трансляцію

У п'ятницю, 1 листопада, в Києві продовжується ювілейний Безпековий Форум для молоді, що проходить під гаслом "Gen W. Українське покоління війни". Організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", цей дводенний захід став першим форумом такого формату з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як інформують організатори, другого дня продовжуються важливі дискусії за участю понад 100 молодих лідерів з різних куточків України, які обговорюють виклики воєнного часу та бачення післявоєнного майбутнього країни.

Нагадаємо, що серед почесних гостей Форуму – помічник Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Марі-Доха Бесансено та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус. Особливу увагу привертає участь колишнього Спецпредставника США на переговорах з Україною Курта Волкера та лауреатки Нобелівської премії миру 2022 року Олександри Матвійчук. Спікерами Форуму також зазначені Голова Наглядової ради Аспен Інститут Київ Наталія Яресько, голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович та відомий журналіст Віталій Портніков.

Цьогорічний, десятий за рахунком, Форум зібрав провідних державних діячів України та країн-партнерів, військових, волонтерів, громадських активістів та експертів з питань безпеки й міжнародних відносин. Всі охочі можуть стежити за подіями форуму через онлайн-трансляцію на різних платформах, включаючи сайт та Facebook КБФ, а також YouTube та Facebook Арсенія Яценюка. Зібрання розпочалося об 11:00.

Київський безпековий форум для молоді, заснований у 2012 році, залишається ключовою платформою для обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин серед молодих лідерів. Захід проводиться у партнерстві з Представництвом НАТО в Україні, за підтримки Національного Демократичного Інституту і Представництва Фонду Фрідриха Еберта в Україні, а інституційним партнером виступає Атлантична Рада.