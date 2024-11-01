В Киеве продолжается 10-й Форум для молодежи: где посмотреть онлайн-трансляцию

В пятницу, 1 ноября, в Киеве продолжается юбилейный Форум для молодежи, проходящий под лозунгом "Gen W. Украинское поколение войны". Организованное Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", это двухдневное мероприятие стало первым форумом такого формата с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как информируют организаторы, на следующий день продолжаются важные дискуссии с участием более 100 молодых лидеров из разных уголков Украины, обсуждающих вызовы военного времени и видение послевоенного будущего страны.

Напомним, что среди почетных гостей Форума – помощник Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Мари-Доха Бесансено и эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус. Особое внимание привлекает участие бывшего Спецпредставителя США на переговорах с Украиной Курта Волкера и лауреатки Нобелевской премии мира 2022 Александры Матвийчук. Спикерами Форума также указывались Председатель Наблюдательного совета Аспен Институт Киев Наталья Яресько, глава Института национальной памяти Антон Дробович и известный журналист Виталий Портников.

Нынешний, десятый по счету, Форум собрал ведущих государственных деятелей Украины и стран-партнеров, военных, волонтеров, общественных активистов и экспертов по безопасности и международным отношениям. Все желающие могут следить за событиями форума через онлайн-трансляцию на разных платформах, включая сайт и Facebook КБФ, а также YouTube и Facebook Арсения Яценюка. Собрание началось в 11:00.

Киевский форум безопасности для молодежи, основанный в 2012 году, остается ключевой платформой для обсуждения вопросов национальной безопасности и международных отношений среди молодых лидеров. Мероприятие проводится в партнерстве с Представительством НАТО в Украине, при поддержке Национального Демократического Института и Представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине, а институциональным партнером выступает Атлантический Совет.