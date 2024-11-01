На Запорізькій АЕС стався новий інцидент. Що кажуть у МАГАТЕ

Фахівці відвідали блок, де сталася аварія

На Запорізькій АЕС, яка на початку жовтня була на межі блекауту через російську атаку, стався витік води з імпульсної лінії. Проводяться ремонтні роботи.

Як повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), вони 29 жовтня отримали інформацію що одна з імпульсних ліній частини допоміжних систем насосів циркуляційного контуру реактора протікає і потребує ремонту. Для цієї роботи тиск у першому контурі мав бути знижений до атмосферного рівня.

Після цього група МАГАТЕ відвідала блок 1, де стався інцидент. Невдовзі їй повідомили, що зварювальні роботи завершено, тривають рентгенографічні перевірки зварювальних швів.

"Агентство продовжить уважно стежити за цим питанням, хоч ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки", — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії нагадали, що блок 1, як і п'ять інших реакторів ЗАЕС, перебував у стані холодної зупинки, не виробляючи електроенергії для мережі. Фахівці очікують, що після ремонту його буде знову переведено у стан холодної зупинки.

Як повідомляв "Телеграф", 4 жовтня, близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль. У ньому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий.