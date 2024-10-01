Запорізької АЕС на межі блекауту: Росія атакувала підстанцію (новина доповнюється)

Виникла загроза аварії

У вівторок, 1 жовтня, армія РФ атакувала магістральну підстанцію і знеструмили лінію живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Через це вона опинилася на на межі блекауту.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Інформація з'явилася в офіційному Telegram-каналі.

"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зараз енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Спеціалісти намагаються якнайшвидше відновити повноцінне живлення Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що на початку вересня Запорізьку АЕС з'єднали з українською енергомережею двома лініями. Перед цим росіяни пошкодили одну з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці тривалий час не могли розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.

Раніше "Телеграф" писав, що вночі 25 вересня було зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.