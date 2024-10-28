В Україну повернулися відключення світла: у яких областях з'явилися графіки

Відключення почалися після ударів РФ

В Україну повернулися аварійні відключення світла. Вони торкнулися одразу кількох областей через регулярні російські удари по енергооб’єктах.

Йдеться про Сумську та Полтавську області. Про це повідомляє місцева влада, а також Обленерго.

Так, за даними "Суми Обленерго", за вказівкою "Укренерго" у регіоні було запроваджено графіки аварійних відключень. Вони почали діяти з 9.06.

"Відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що вранці 28 жовтня місцева влада повідомляла про російський удар по енергооб’єктах критичної інфраструктури в Конотопському районі.

Ще одним регіоном, до якого повернулися відключення, є Полтавщина. Там із 9:01 застосовані графіки аварійних відключень у Миргородському та Лубенському районах. Об’єм розвантаження – 25 МВт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна є близькою до повернення графіків відключення світла.