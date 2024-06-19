На ХАЕС ставитимуть російські реактори? Нардеп озвучив питання до "Енергоатому"

Верховна Рада мала розглянути законопроєкт про будівництво двох блоків Хмельницької АЕС (№11146) у вівторок, 18 червня, але чомусь його зняли з порядку денного і принаймні цього тижня голосування по ньому не буде

В інтерв'ю "Телеграфу" депутат профільного комітету ВР, голова підкомітету газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Андрій Жупанин пояснив, які питання до "Енергоатому" виникли стосовно новобуду на ХАЕС у нардепів і у нього особисто.

Перше питання — навіщо зараз потрібен такий дорогий довгобуд. Друге — а чи потрібен він нам взагалі?

—Як трапилось, що ми в умовах недостатньої кількості балансуючих потужностей, при загалом недостатній кількості електроенергії, яка нам потрібна вже сьогодні, хочемо витрачати гроші на якісь довгобуди, будуючи гігантоблок? — запитує нардеп. — Це суперечить тому, що президент говорив нам у Верховній Раді півтора року тому – про необхідність розбудови децентралізованої енергосистеми. Те, що росіяни зараз не б'ють по атомним станціям або трансформаторам, які знаходяться поруч із ними, не означає, що вони не будуть по ним бити. Більш ніж переконаний, що росіяни бачать нашу залежність від атомної енергетики і 100% будуть пробувати якимось чином вивести ці станції з ладу. Без цього їх мета погасити нашу енергосистему недосяжна.

Ще одне велике питання — чому "Енергоатом" запланував це будівництво під ядерні реактори російського виробництва? За словами Андрія Жупанина, це багатьох депутатів є першочерговим фактором не підтримувати законопроєкт.

— Енергоатом" чітко говорить, що ядерні реактори будуть придбані з недобудованої болгарської атомної електростанції "Белене". Це було першою причиною ставити питання. Ці ядерні реактори болгарам у 90-роках продав російський "Росатом". Нас переконують: це реактори ВВЕР-1000, які працюють на радянській технології, а не російській. А до розробки радянських ядерних технологій були дотичні і українці, значить проблем немає. Технологія-то радянська, але факт є фактом: виробником реакторів, які наш уряд хоче купити у болгар, є "Росатом". Апелюючи мені на засіданні комітету, Міністр енергетики сказав: реактори не російські, вони болгарські, ми ж у болгар їх купуємо. То може давайте взагалі відновимо економічні зв’язки з росією тільки через Болгарію або іншу третю країну?

Ми одною рукою просимо накласти санкції на "Росатом" і російську ядерну енергетику, а другою хочемо купити ядерний реактор їхнього виробництва. Сюрреалізм, одним словом, — підсумовує нардеп.

Про інші питання до "Енергоатому", тарифи на світло, перспективи ядерної енергогенерації в Україні, що буде з транзитом російського газу після закінчення поточного контракту наприкінці 2024 року та інше читайте у інтерв'ю Андрія Жупанина Чи буде друге підвищення тарифів на електрику цього року — в Раді дали прогноз