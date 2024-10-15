Наскільки українська енергетика готова до обстрілів РФ

За це потрібно дякувати європейським партнерам

Україна має потрійний запас обладнання на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі. Процеси з розподілу генерації теж мають дати позитивний ефект.

В іншому українцям залишається молитися на наше ППО. Про це колишній міністр з питань ЖКГ народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко розповів в ефірі День.LIVE.

"Тимчасовий керівник "Укренерго" [Олексій Брехта – ред.] акуратно натякнув (це було у публічному просторі), що зроблено потрійний запас обладнання, яке може постраждати внаслідок атак", – сказав парламентар.

Кучеренко наголосив на величезному внеску наших європейських партнерів у створення запасу необхідного обладнання для відновлення енергетики нашої країни.

"Його робило "Укренерго", але це не тільки "Укренерго" – це країна робила, європейці, партнери, і ми капелюх маємо знімати, як вони підтримали, справді, через національну компанію, поповнення цього запасу", – пояснив він.

Також нардеп зазначив позитивний ефект, який матимуть запущені процеси щодо розподілу генерації. Але водночас порадив його не переоцінювати.

"Тому ключовий розрахунок – на державні компанії "Укренерго", "Енергоатом" та на теплову генерацію, на гідрогенерацію, які максимально, що могли зробили у цій ситуації", – додав Олексій Кучеренко.

За його словами, ризики російських атак щодо енергетичної інфраструктури України посилюються з наближенням зими.

"Тут я погоджуюсь із секретарем РНБО. Він констатував по суті очевидний факт – чим ближче до зими, тим більші ризики атак. Тому насамперед молимося на нашу протиповітряну оборону та очікуємо нових засобів протиповітряної оборони", – резюмував нардеп.

До речі, 15 жовтня президент Володимир Зеленський доповів за результатами Ставки щодо підготовки української енергетики до російських ударів. Активну участь у захисті енергетичної інфраструктури України візьме авіація. Крім того, було ухвалено рішення про посилення протиповітряної оборони у прикордонних та прифронтових регіонах нашої країни.