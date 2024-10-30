Прогноз на зиму став оптимістичнішим: наскільки довгими будуть відключення світла

Блекауту не буде

Наступна зима для України стане однією з найскладніших за попередні роки. Проте в "Укренерго" переглянули найгірший варіант розвитку подій і тепер він став трохи оптимістичнішим.

Про це в інтерв’ю виданню "Суспільне" розповів виконувач обов’язків голови відомства Олексій Брехт. За його словами, зараз розглядаються три варіанти.

Брехт зазначає, що в найгіршому з них російські обстріли продовжаться, а їхньою метою будуть об’єкти енергетики. У цьому випадку без вимкнення електрики не обійдеться.

"За умови цього сценарію за наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, завбільшки до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", — сказав він

В.о. глави "Укренерго" нагадав, що навесні через російські обстріли Україна втратила 9 гігаватів генерації. Це можна порівняти з обсягом нічного споживання електрики України влітку або всім літнім споживанням Нідерландів.

Як повідомлялося раніше, експерти підрахували, що навіть у найкращому разі українці без відключень не зможуть пройти зиму. За їхніми прогнозами, в оптимістичному сценарії відключення будуть по 2-4 години на день, а в песимістичному – до 20.

При цьому в деяких областях перебої зі світлом можуть бути значними, аж до того, що його взагалі не буде.