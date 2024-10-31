Що потрібно чоловіку крім відстрочки, щоб виїхати за кордон

Чоловікам, які виключені з обліку, теж необхідні додаткові документи

Під час воєнного стану військовозобов'язаним українцям заборонено виїжджати за кордон. Однак деякі категорії громадян все ж таки можуть покинути межі держави.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, які документи потрібні чоловікам призовного віку для перетину кордону. Для цього однієї відстрочки від мобілізації буде не достатньо.

Щоб виїхати за межі держави, чоловіку з відстрочкою потрібні наступні документи:

військово-обліковий документ з позначкою про чинну відстрочку;

з позначкою про чинну відстрочку; або довідку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка підтверджує відстрочку і містить точну дату її завершення.

Громадяни, які були виключені з військового обліку, під час перетину кордону повинні мати довідку, яка підтверджує статус.

Прикордонники обов’язково перевіряють військово-облікові документи як у паперовому, так і в електронному вигляді . За відсутності цих документів виїзд забороняється.

Якщо чоловік перебуває в розшуку за даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, він також не зможе виїхати. В таких випадках прикордонники викликають поліцію для затримання порушника, після чого його передають до територіального центру комплектування.

Нагадуємо, хто може виїхати за кордон під час війни. Таке право мають:

особи з інвалідністю – чоловіки з підтвердженою інвалідністю будь-якої групи;

чоловіки, що самостійно виховують дітей – ті, хто має дитину до 18 років або виховує дитину з інвалідністю;

багатодітні батьки – чоловіки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю – чоловіки, що доглядають за близькими родичами з інвалідністю І або ІІ групи, або супроводжують їх за кордон;

батьки, чиї діти мають інвалідність або тяжкі захворювання – за наявності відповідних документів;

опікуни людей з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

чоловіки, зняті з військового обліку за станом здоров’я – за підтвердженням медичних установ;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти – за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки: близькі родичі яких (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри тощо) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО чи при стримуванні збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

чоловіки-військовослужбовці, що їдуть на лікування внаслідок поранень на війні – за наявності висновку про необхідність направлення на лікування та листа Міністерства охорони здоровʼя;

чоловіки, що постійно проживають за кордоном – за наявності штампа про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання (у разі, якщо виїжджають вперше) або штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки або довідки про перебування особи на постійному консульському обліку у закордонній дипломатичній установі України.

Варто зазначити, що робоча віза не є підтвердженням постійного проживання за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо стоїш на військовому обліку в одному місті, а проживаєш в іншому. Чоловік буде автоматично знятий з обліку за старою адресою.