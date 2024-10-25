На Одещині поліцейський переправляв чоловіків за кордон: скільки коштувала "послуга" (фото)

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років

В Одеській області викрили та начальника сектору водної поліції одного з райуправлінь поліції Одеси. Він незаконно переправляв за кордон чоловіків.

Про це повідомила, пресслужба Одеської обласної прокуратури. За даними слідства, правоохоронець налагодив злочинну схему незаконного переправлення через кордон України чоловіків призовного віку, які не мають на це законних підстав.

Підозрюваний разом зі спільником знаходили "клієнтів" та організовували їх піше переміщення через держкордон поза межами офіційного пункту пропуску на території Роздільнянського району. Ціна таких "послуг" становила 6,5 тис. доларів США з людини.

Після одержання коштів "клієнти" отримували інструкції та прибували до готелю, де їх чекав транспорт для виїзду до кордону з Придністров'ям. Поліцейського затримали під час контролю за вчиненням злочину.

Йому повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Закарпатській області 15-річного підлітка затримали під час незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Його мати за це отримала штраф у розмірі 1700 гривень.