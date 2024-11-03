Новость о "подарке" возмутила часть украинцев

Правительство США подарило Перу девять многоцелевых вертолетов, которые будут использоваться местной полицией. Данная техника должна помочь правоохранителям в борьбе с наркотрафиком и контрабандой.

Эта новость взбудоражила украинцев, которые массово начали комментировать передачу вертолетов в соцсетях. Традиционно, мнения разделились: одни обвиняют Америку, а другие говорят о том, что нам никто ничего не должен.

Известно, что Соединенные Штаты Америки решили передать Перу девять многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A+ Black Hawk. Эта техника будет поставлена полицейским структурам и укрепит ее потенциал.

В настоящее время сотрудники перуанской полиции активно борются с контрабандой, производством наркотиков и организованными преступными группировками. Эти вертолеты значительно повысят возможности полиции Перу в борьбе с этими и другими тяжкими преступлениями.

Стоит отметить, что Sikorsky UH-60A+ Black Hawk — это модернизированная версия Black Hawk первой серии, которая больше не используется в вооруженных силах США. Такие машины предлагаются в качестве поддержки более "нуждающимся" союзникам. В Латинской Америке Black Hawks также используют Колумбия, Бразилия, Мексика и Чили.

Новость о передаче США многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A+ Black Hawk Перу вызвала волну непонимания среди украинцев.

Первым высказался на этот счет военный журналист Андрей Цаплиенко. Он написал:"Конечно, Перу вертолеты нужны больше, чем Украине".

Украинцы также решили не молчать и начали писать сотни гневных комментариев.

Люди обвинили США в том, что они могли бы передать эти вертолеты на нужды ВСУ, а не бороться с "наркотрафиком в Перу":

Однако большинство украинцев спокойно отнеслись к этой новости.

В комментариях начали писать о том, что украинцам не следует распоряжаться чужим имуществом и нужно отвыкать от мысли, что нам все должны:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда США разрешат Украине бить по РФ своим дальнобойным оружием. Вопрос этот уже решен и новый президент штатов лишь "исполнит его".