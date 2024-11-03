"Рішення вже прийняте": коли США дозволять Україні бити по РФ своєю далекобійною зброєю

На рішення вплинув План перемоги Зеленського

У вівторок, 5 листопада, у США відбудуться президентські вибори і від їхнього результату безпосередньо залежатиме, який "курс" візьме Америка. Однак питання з дозволом Україні бити углиб РФ американською зброєю вже вирішено і новий президент штатів лише "виконає його".

Про це розповів український політик, посол України в Білорусі у 2010-2011 роках Роман Безсмертний у матеріалі: "Зустрічі Трампа з Путіним боятися не варто, а рішення про удари вглиб Росії вже прийнято — дипломат Безсмертний" .

"Чи може бути прийнято рішення щодо надання далекобійної, високоточної зброї? Я вам скажу те, що я бачу. Це рішення вже прийнято. Чому воно не реалізовується? Тому що це й належить зробити наступному президенту", — заявив колишній дипломат.

За словами Безсмертного, поява північнокорейських військ у РФ може стати черговим аргументом на користь надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї.

Однак американці не можуть дати на сьогодні "ні міжнародно-правову, ні воєнно-стратегічну, ні воєнно-тактичну оцінку цьому фактору і тому рішення жодного немає".

При цьому політик наголошує, що рішення про надання далекобійної, високоточної зброї Україні вже ухвалено. І було воно прийняте після презентації американській владі Плану перемоги Зеленського.

"Рішення про обстріл Росії далекобійною зброєю вже ухвалено. Воно було ухвалено після того, коли мова зайшла про План перемоги", — резюмував колишній дипломат.

Незважаючи на це, чинний президент Америки Джо Байден не може зробити "прощальний подарунок" Україні і скасувати обмеження на удари.

"Мене іноді запитують, чи може Байден зробити такий собі "прощальний акорд"? Ні, в Америці цього не буває. В Америці існує спадковість. І це робиться для того, щоб, прийшовши до влади, людина не наробила ніяких дурниць", — наголосив Безсмертний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США не вірять у ефективність далекобійних ракетних ударів по Росії. Там зазначили, що це не змінить перебіг війни.

Як пише The Economist, рішення США не змінювати політику по ударах по Росії пов’язане з тим, що Байден побоюється ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім "перезавантаженням" відносин із Москвою. Саме тому керівництво Америки постійно змінює причину відмови у дозволі використовувати далекобійну зброю для ударів територією РФ.