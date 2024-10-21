Вертоліт влетів у вишку: у США сталася масштабна авіатроща, є жертви (фото, відео)

Вогонь охопив металеві споруди

У Г'юстоні (штат Техас) вертоліт зазнав аварії. Він врізався у радіовежу. Є інформація про загиблих та постраждалих, серед яких діти.

Про це повідомило видання Houstonchronicle, яке посилається на міську пожежну службу. Місцеві ЗМІ публікують фото пожежі, що спалахнула на місці аварії вертольота.

Згідно з повідомленням пожежної служби в соцмережі X, гелікоптер врізався у вежу в районі Engelke Street та Ennis Street близько 20:00 за місцевим часом. Зараз на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Місцеве видання Houstonchronicle пише, що вишка оточена трав'яним полем, яка межує з кількома промисловими об'єктами. Влада штату та міста не повідомляла про загрозу перекидання вогню на сусідні будівлі. Очевидці розповіли Houstonchronicle, що на місці вежі зараз горить "груда металу".

Також повідомляють про загиблих. Серед них є і діти.

Варто нагадати, що минулого тижня США сколихнув ураган "Мілтон". Він завдав нищівного удару по Флориді та Мексиці, спричинивши масштабні руйнування та загрожуючи життю тисяч людей. Стихія принесла потужні вітри, зливи та повені, які затопили цілі райони. Щонайменше 12 осіб загинули внаслідок урагану та пов'язаних з ним торнадо.