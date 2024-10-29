"Людей потрібно поставити перед вибором": Дикий розповів, як мотивувати українців воювати

Ветеран пропонує кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації

Сили оборони України стикаються з серйозними викликами на фронті через нестачу особового складу. Українцям в тилу варто подумати над тим, чи готові вони долучитися до лав ЗСУ.

Про це заявив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий сказав в ефірі на Radio NV. За його словами, нинішня мобілізаційна політика потребує суттєвих змін.

Він пропонує встановити граничний термін служби для тих, хто вже на фронті, та тих, хто лише планує долучитися. А також ввести кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку. Дикий вважає, що з приводу мобілізації майже нічого не зроблено.

"Травневий закон дещо упорядкував військовий облік, що, звичайно, є необхідним першим кроком, але тільки першим із багатьох. І на мою особисту думку, я можу звісно помилятися, але критично необхідними є два рішення на рівні законодавчої влади. Одне рішення — це про встановлення граничного терміну служби, бо це стосується і тих, хто вже воює і нас захищає, і тих, хто піде їм на захист. А друге рішення набагато менш популярне — це криміналізація ухилення з військового обліку", — розповів він.

Наразі, за словами ветерана, військовозобов’язані мають обирати між довготривалою службою, яка може тривати невизначено довго, або штрафом у 25 тисяч гривень. Однак громадян треба поставити перед зовсім іншим вибором.

Дикий запропонував альтернативний підхід: встановити фіксований термін служби — наприклад, чотири або п’ять років. Водночас військовозобов’язаний може обирати: віддати ці роки армії та повернутися з честю, або провести той самий період у виправній колонії як безкоштовна робоча сила. За словами експерта, такий вибір міг би мотивувати більше людей до служби.

Також Дикий зазначив проблеми з рекрутингом у ЗСУ, пов’язані як з мотивацією, так і з гарантіями.

"Є тільки одна проблема, за яку, на мою думку, відповідає армійське командування. Це те, що досі, немає гарантій, що завдяки рекрутингу ти дійсно опинишся саме у тій частині та на тій посаді. Поки це не гарантовано, звичайно, рекрутинг буде дуже сильно просідати. Коли обіцяють рекрутинг, а в реальності потім тебе можуть на рівні навчального центру перехопити і перенаправити в іншу частину і на абсолютно іншу військову спеціальність", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні хочуть дозволити добровільно звільнятися зі служби одній категорії мобілізованих. У Верховній Раді вже внесли відповідний законопроєкт.