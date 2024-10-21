"План перемоги - це капітуляція": у Литві зробили тривожну заяву про втому Заходу

Якщо Україна не вступить у НАТО, вона вимушена буде захищатись сама, а це не виключає виготовлення ядерної зброї

Втома Заходу від війни в Україні досягла нечуваної висоти, а План перемоги президент Володимира Зеленського — спроба збити ці настрої.

Про це пише LRT, спираючись на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса. За його словами, наразі втома від війни помітна у декількох країнах Заходу.

І вона сягнула того максиму, який українські солдати і не могли собі уявити. Але повномасштабне вторгнення РФ триває, тому це може бути не найпіковіша точка.

"Ця втома змушує нас шукати рішення, тому ми все частіше чуємо розмови про "мир", який насправді – за моєю оцінкою – був би радше пропозицією про капітуляцію. Тому План (перемоги. – Ред.) – це дуже чіткий тиск і відштовхування від цих настроїв", – сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що наразі найголовніше – це гарантії безпеки для України, а у Європі "немає кращої гарантії, ніж п'ята стаття НАТО".

За його словами, виконання одного з пунктів Плану перемоги щодо запрошення України до НАТО цілком реалістичне. Адже в історії вже було кілька схожих випадків, зокрема Німеччина. Але у питанні України головне — це політична воля.

Водночас, він додав, якщо Україна не отримає гарантій безпеки, їй доведеться подбати про свою безпеку самій.

"Якщо не НАТО, якщо в неї немає гарантій безпеки, то єдиний інший шлях – це подбати про себе саму. Якимось чином. Я не кажу, що ядерна зброя – це шлях, але це просто означає певний менталітет, який ясно говорить: якщо не НАТО, то що нам залишається робити? Ми будемо змушені захищатися самі, тому що Путін не зупиниться", – підкреслив Ландсбергіс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в НАТО розповіли, чому Україна наразі не може стати членом Альянсу.