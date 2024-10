У ТЦК вперше прокоментували облаву на фанатів "Океану Ельзи" в Києві

За словами пресслужби, конфліктних ситуацій не було

Стало відомо, як прокоментували у ТЦК несподіваний рейд біля Палацу спорту, де 11 жовтня провів свій гучний виступ рок-гурт "Океан Ельзи". Зазначається, що конфліктних ситуацій між правоохоронцями та відвідувачами концерту "ОЕ" не було.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на відповідь ТЦК та СП. "Затримання громадян, які порушили норми Закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, що у п’ятницю співробітники ТЦК разом із поліцією влаштували облаву після концерту "Океану Ельзи" у столиці. Вони перевіряли документи у чоловіків, які виходили з Палацу спорту після виступу гурту, нібито пакували людей у буси. Ця ситуація викликала хвилю обурення в українців.

Окрім скандалу з ТЦК, "Океан Ельзи" виявився втягнутим в історію з резонансною ДТП у центрі Києва 10 жовтня. Винуватець аварії заявив, що є членом команди гурту і що його "відмажуть", проте чоловік виявився особистим водієм відомої блогерки та власниці бренду ONE BY ONE Лідії Сметани. Пізніше поліція заявила, що вивчає всі обставини ДТП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще один рейд провели у Черкасах після виступу стендап-коміка Антона Тимошенка. Чоловіків не випускали без перевірки всіх документів.