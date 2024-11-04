"Це не привід": Єрмак висловився про запрошення України до НАТО

Голова ОП зробив важливу заяву

Україна активно бореться з корупцією в країні і робить це успішно. Тому не запрошення нас до НАТО через корупцію — це банальний пошук причин для того, щоб цього не робити.

Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю журналістам. За його словами, корупція існує в усіх країнах і "кивати" у цьому плані лише у бік України неправильно.

"Відкрито ми говоримо з партнерами: корупція існує в усіх країнах. Головне, як сьогодні влада бореться, будує інституції, як бореться сьогодні з цією корупцією. Якщо хтось каже, що ми не можемо отримати запрошення до НАТО через рівень корупції в Україні, то це пошук причин для того, щоб цього не робити", — сказав Єрмак.

Голова ОП також наголосив на тому, що проблема корупції в Україні постала не вчора і навіть не у 2019 році. З цим "явищем" активно борються всередині країни і намагаються викорінити саме поняття "корупція".

Цьому сприяє некорумпований президент, який чітко та адекватно реагує на ситуації, пов’язані з корупцією. Прикладом цього є скандал із МСЕК та блискавичні дії з боку Володимира Зеленського.

"Проблемі корупції багато років і сьогодні можна говорити про результати боротьби. А вони сьогодні чіткі, абсолютні. Я вважаю, що насамперед у нас некорумпований президент. І він є лідером цієї боротьби", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР повідомило про викриття керівника Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах.

Також стало відомо про те, що Крупа та її чоловік зберігали величезні суми у польських банках. Жінка лише у 2022 році поклала до Bank Polska майже 600 тисяч доларів США.

Це призвело до подальшої масштабної перевірки МСЕК у різних галузях. Як з’ясувалося, випадок виявився далеко не поодиноким. Ситуація навколо МСЕК перетворилася на скандал року. Після того, як президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію МСЕК, полетіли перші голови. Так було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії і не тільки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через тонкощі українського законодавства у "мільйонерів" із МСЕК неможливо конфіскувати гроші та майно. Для них передбачено покарання лише за внесення недостовірних даних до декларації. Статті про конфіскацію майна та активів на них не поширюються.