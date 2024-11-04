"Это не повод": Ермак высказался о приглашении Украины в НАТО

Глава ОП сделал важное заявление

Украина активно борется с коррупцией в стране и делает это весьма успешно. Поэтому не приглашение нас в НАТО из-за коррупции — это банальный поиск причин, чтобы этого не делать.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью журналистам. По его словам, коррупция существует во всех странах и "кивать" в этом плане только в сторону Украины неправильно.

"Открыто мы говорим с партнерами: коррупция существует во всех странах. Главное, как сегодня власть борется, строит институты, как борется сегодня с этой коррупцией. Если кто-то говорит, что мы не можем получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине — это поиск причин для того, чтобы это не делать", — сказал Ермак.

Глава ОП также подчеркнул, что проблема коррупции в Украине появилась не вчера и не в 2019 году. С этим "явлением" активно борятся в стране и пытаются искоренить само понятие "коррупция".

Этому способствует некоррумпированный президент, который четко и адекватно реагирует на ситуации связанные с коррупцией. Примером этому служит скандал с МСЭК и молниеносные действия со стороны Владимира Зеленского.

"Проблеме коррупции много лет и сегодня можно говорить о результатах борьбы. А они сегодня четкие, абсолютные. Я считаю, что в первую очередь, у нас не коррумпированный президент. И он является лидером этой борьбы", — резюмировал Ермак.

Напомним, 4 октября ДБР сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Также стало известно о том, что Крупа и ее муж хранили огромные суммы в польских банках. Женщина только в 2022 году положила в Bank Polska почти 600 тысяч долларов США.

Это привело к дальнейшей масштабной проверке МСЭК в разных отраслях. Как выяснилось, случай оказался далеко не единичным. Ситуация вокруг МСЭК превратилась в скандал года. После того как президент Владимир Зеленский инициировал ликвидацию МСЭК, полетели первые головы. Так, было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и не только.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за тонкостей украинского законодательства у "миллионеров" из МСЭК невозможно конфисковать деньги и имущество. Для них предусмотрено наказание только за внесение недостоверных данных в декларации. Статьи о конфискация имущества и активов на них не распространяются.