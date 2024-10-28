ДБР взялось за ще одного керівника МСЕК: він є одним з найбагатших в Україні

Він входить в трійку найбагатших керівників МСЕК в Україні

ДБР проводить обшуки у керівника Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Володимира Решоти та його заступниці Руслани Іваночко. Слідчі дії розпочалися вранці 28 жовтня.

Правоохоронці працюють як у помешканнях посадовців, так і на їхніх робочих місцях. Зв'язатися з керівництвом МСЕК наразі неможливо — телефони вимкнені, пише LVIV.MEDIA.

Що відомо про Решоту та його заступницю Іваночко

Решота очолює обласний центр МСЕК з 1999 року. За даними видання "Главком", він входить до трійки найзаможніших керівників обласних МСЕК України.

Володимир Решота

Згідно з декларацією за 2023 рік, доходи Решоти склали: 499 тисяч гривень зарплати, 120 тисяч гривень пенсії та 3,9 мільйона гривень від прийняття майна. Посадовець також взяв позику в розмірі 4,1 мільйона гривень. У власності подружжя Решотів є три львівські квартири загальною площею понад 200 квадратних метрів, три земельні ділянки площею 1,7 гектара та Toyota Venza 2010 року.

Руслана Іваночко

Заступниця Іваночко задекларувала три квартири, дві земельні ділянки та житловий будинок, придбаний у 2023 році. Її чоловік володіє двома автівками 2021 року випуску — Volkswagen T-ROC та Seat Ateca. Торік посадовиця отримала понад 3,4 мільйона гривень подарунків, соціальних виплат і благодійної допомоги, а також понад 500 тисяч гривень зарплати.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК. Уряд на виконання рішень РНБО та президента затвердив план протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.