Нардеп розкрив деталі реформи МСЕК: що зміниться з 2025 року

Нова система буде максимально цифровізованою

В Україні готують масштабну реформу системи медико-соціальної експертизи (МСЕК). Законопроєкт, який розробляли з 2023 року, вже розглядає Уряд та невдовзі він буде зареєстрований у Верховній Раді.

Замість понад 500 комісій МСЕК запрацюють команди експертів-лікарів безпосередньо у місцях лікування та реабілітації пацієнтів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

За словами нардепа, нова система буде максимально цифровізованою. "Це начебто має прибрати ризики корупції і людський фактор", — каже Железняк.

Комплексні зміни у роботі МСЕК запрацюють з 1 січня 2025 року, каже народний депутат, посилаючись на слова Віктора Ляшка. До цього часу, як зазначив Ляшко, "система буде працювати як працювала з певними точковими поліпшеннями".

Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо зловживань у системі МСЕК, зокрема незаконного оформлення інвалідності. За підсумками засідання глава держави підписав указ про розпуск відомства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після ліквідації старої системи МСЕК Україна перейде на прозору цифрову модель за зразком європейських країн. Важливим завданням є притягнення до відповідальності винних у корупційних схемах та недопущення їх до роботи в новій системі.

Раніше "Телеграф" писав, чи вирішить реформа проблеми МСЕК. Аналітик дав цікаву відповідь.