Нові деталі у справі "мільйонерки" з МСЕК: жінка зберігала величезні суми в польських банках

Крупа та члени її сім’ї мають купу нерухомості та чималий автопарк

У керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, яка зберігала в будинку майже 6 мільйонів доларів готівкою, також було виявлено величезні суми у польських банках. Жінка лише у 2022 році поклала до Bank Polska майже 600 тисяч доларів США.

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру. Очікувано, Тетяна Крупа вирішила не вносити до своєї декларації дані про солідні "заощадження" у закордонному банку.

Відомо, що керівниця Хмельницького обласного МСЕК у 2022 році перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska) 590 тисяч доларів США або 21,5 мільйон гривень за курсом НБУ на час операції.

Жінка ці заощадження не вказала у своїй декларації за 2023 рік. Квитанцію про фінансову операцію було виявлено співробітниками ДБР під час обшуку квартири глави МСЕК.

Також слідчі виявили активи у польських банках у чоловіка Тетяни Крупи Володимира. Загалом він поклав у банки Польщі 11,3 тисяч євро і $1,2 мільйонів доларів США. Ці кошти також не були задекларовані.

Нагадаємо, що 4 жовтня працівники ДБР під час обшуків виявили у керівникці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи понад 6 млн. доларів. У службовому кабінеті чиновника знайшли 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи.

Також сім’ї належать 30 об’єктів нерухомості в Україні, нерухомість за кордоном, 9 елітних автомобілів та готельно-ресторанний комплекс у Хмельницькому. На закордонних рахунках виявлено ще 2,3 мільйони доларів. Жоден із цих активів не був задекларований.

Крупа та її син Олександр підозрюють у незаконному збагаченні. Печерський райсуд Києва відправив жінку під варту на два місяці (60 діб) до 3 грудня.

Фігурантка має можливість внести заставу у розмірі понад 500 мільйонів гривень.

Що відомо про Тетяну Крупу

Тетяна Крупа має у власності понад 12 земельних ділянок, але більшість нерухомості задекларована на чоловіка. Зокрема, земельні ділянки, квартири, приватні будинки та гаражі. Безпосередньо на чоловіка також зареєстровано автомобіль PORSCHE за 2,5 млн.

З доходів Тетяна Крупа отримала за 2023 рік понад 600 тисяч грн зарплати, 166 тисяч пенсія та понад 700 тисяч грн інші доходи. Чоловік Тетяни отримав інших доходів на понад 2 млн грн, а пенсію — понад 220 тисяч.

Відомо, що жінка оформила собі та чоловікові інвалідність, а також, що має звання "Заслужений лікар України".

Що відомо про Олександра Крупу

Він має двох дітей та одружений. У його декларації за 2023 рік чимало доходів, тож заробітна плата минулого року склала понад 657 тис. грн, а інші доходи перетнули 2,5 млн грн. Більшість нерухомості оформлена на дружину, але загалом у сім’ї Круп задекларовано чимало квартир, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та дві — недобудовані, 4 садові (дачні) будинки.

Олександр Крупа також має чотири автомобілі: Volkswagen TOUAREG 2013, AUDI Q7 2016, BMW X7 2022, AUDI Q8 2021 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки хабарників із МСЕК отримали реальні тюремні терміни. Журналісти проаналізували Реєстр судових рішень та знайшли інформацію про 216 злочинів за участю МСЕК за останні три роки. Однак реальний тюремний термін ніхто з них не отримав.