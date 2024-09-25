Уроки Авдіївки у Вугледарі: військовий пояснив, як ЗСУ не повторити помилки

Місто має стратегічне значення для обох боків, проте в оцінках треба бути обережними

Публічні дискусії щодо пересування військ можуть мати непередбачувані наслідки. Це стосується й нинішніх розмов про можливе виведення або утримання українських сил у Вугледарі.

Подібна ситуація вже траплялася раніше, зокрема в Авдіївці, і показала сильні ризики відкритого обговорення військових операцій. Так вважає Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Про це та інше він розповів у розмові з журналістом "Телеграфу".

Тимочко застерігає від необережних публічних заяв щодо ситуації у Вугледарі. За його словами, оборону міста слід розглядати комплексно, враховуючи напрямки на Курахове та Покровськ.

"Коли ми публічно обговорюємо виведення чи утримання військ, це дає змогу противнику реагувати. Росія може використати це не лише у військових цілях, а й для інформаційних кампаній", — наголошує Тимочко.

Він підкреслює стратегічне значення Вугледара як фортифікаційного вузла, що стримує ворожу агресію з листопада 2022 року. Місто, яке раніше налічувало майже 17 тисяч мешканців, нині майже повністю евакуйоване.

Тимочко зазначає, що рішення щодо Вугледара має приймати відповідальне військове командування, а не публічні особи. Він нагадує про негативний досвід Авдіївки, коли публічне обговорення пересування військ призвело до того, що росіяни отримали важливу інформацію ще до прибуття підрозділів на позиції.

"Свого часу надмірна увага до Бахмута та прилеглих населених пунктів також створювала проблеми. Але завдяки утриманню Іванівського й Андріївки вдалося захистити важливий фланг", — додає експерт.

Тимочко закликає бути обережними в оцінках ситуації у Вугледарі, не знаючи повної картини щодо резервів, запланованих дій ЗСУ та сил противника.

Експерт також звертає увагу на те, що Вугледар розташований на так званому "Времівському напрямку". Це територія на захід від Вугледара, звільнена під час українського контрнаступу. За словами Тимочка, росіяни розглядають цей напрямок як не менш важливий, ніж Вугледар чи Курахове.

"Якщо наші війська вийдуть із Вугледара, ворог може перекинути частину сил на Времівку. Це може призвести до спроб витіснити українські війська з визволених територій на півдні", — пояснює Тимочко.

"Наше завдання — підтримувати захисників, які виконують надзвичайно важливу роботу на Вугледарському, Курахівському і Покровському напрямках. Оцінювати доцільність перебування там військ має відповідальне командування, яке знає стратегічні задуми", — підсумовує Тимочко.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що буде, якщо Росія захопить Вугледар. Вони уже є на околицях міста.