Когда нужно продлевать отсрочку от мобилизации: есть нюансы

Чтобы обновить справку, необходимо подать заявление

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории граждан имеют отсрочку от призыва. Она не вечна и ее нужно продлевать.

Юрист Галина Токмач на портале b2bconsult рассказала, что отсрочка предоставляется на период действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленным Указом Президента. Она рекомендует военнообязанным обновить свои документы при каждом новом указе о продолжении мобилизации.

"С одной стороны, срок действия отсрочки указывается в справке. С другой – отсрочка может быть предоставлена не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины", — пишет юрист.

Чтобы продлить отсрочку, нужно подать заявление в военную комиссию после того, как продлят военное положение и всеобщую мобилизацию. Заявление можно подать лично или отправить по почте.

Токмач отметила, что если в справке об отсрочке указана конкретная дата окончания (например, 8 декабря 2024), то после этой даты вы уже не будете иметь права на отсрочку. Это означает, что при проверке документов вам могут вручить повестку и направить на военно-врачебную комиссию.

"По моему мнению, во избежание недоразумений обращаться в ТЦК и СП лучше с изданием Указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации", — подчеркнула правовед.

Юрист подчеркнула, что для продления отсрочки следует подать заявление о продлении срока действия отсрочки до 7 февраля 2025 года (согласно указу Президента Украины от 28 октября 2024 N 741/2024 "О продлении срока проведения общей мобилизации") с соответствующей справкой и внесением определенных сведений в базу "Оберег".

Напоминаем, как продлить отсрочку от призыва. Как только выходит новый указ Президента о продлении срока мобилизации, гражданин должен написать заявление. Формы для такого заявления нет, поэтому его можно подать в произвольной форме. Но важно указать, что речь идет о продлении ранее предоставленной отсрочки.

Затем собрать документы. Если основания не изменились (например, у вас многодетный отец или ваша жена имеет инвалидность), достаточно подать заявление без дополнительных документов. Если обстоятельства могут изменяться (например, вы студент), нужно добавить "свежие" подтверждающие документы.

Есть несколько вариантов подачи заявления:

лично в ТЦК;

через почтовую отправку;

или онлайн через электронный кабинет призывника (когда техническая возможность будет реализована).

Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре появятся отсрочки от мобилизации онлайн. Кто из украинцев первым сможет воспользоваться сервисом.