Гідний оклад і надбавки за держтаємниці: скільки заробляє глава МЗС Клименко
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Матеріальні допомоги чиновник не отримував
Розмір заробітної плати очільника МВС України Ігоря Клименка, який обіймає посаду з лютого 2023 року, зазнав змін протягом 2024 року.
Базовий оклад керівника відомства з початку року становив 89 685 гривень. У квітні сума зросла до 96 155 гривень, а в липні зменшилася до 94 515 гривень. Від жовтня посадовий оклад сягнув 104 820 гривень. Про це йдеться в офіційній відповіді міністерства на запит "Телеграфу".
З чого складається зарплата Міністра МВС Ігоря Клименка
Посадовий оклад міністра:
з 1 січня 2024 року — 89 685 грн;
з 1 квітня 2024 року — 96155 грн;
з 1 липня 2024 року — 94 515 грн;
з 1 жовтня 2024 — 104 820 грн.
До основної зарплати міністра додаються надбавки за роботу з документами, що містять державну таємницю, та за виконання функцій державного експерта з питань таємниць.
Фактичні виплати у перші три місяці року були сталими — по 97 465 гривень. В квітні сума зменшилася до 93 413 гривень, а в травні зросла до 115 579 гривень. Влітку заробітна плата міністра коливалася від 104 496 до 102 714 гривень. У вересні виплата залишилася на рівні серпневої суми, а в жовтні зросла до 113 913 гривень.
Точні цифри виплаченої заробітної плати Міністра такі
у січні 2024 — 97 465 грн,
у лютому 2024 — 97 465 грн;
у березні 2024 — 97 465 грн;
у квітні 2024- 93 413 грн;
у травні 2024 — 115 579 грн;
у червні — 104496 грн;
у липні — 103 503 грн;
у серпні — 102 714 грн;
у вересні — 102 714 грн;
у жовтні — 113 913 грн.
Додаткових виплат у вигляді матеріальної допомоги та коштів на оздоровлення Ігор Клименко не отримував.
Раніше "Телеграф" також писав про зарплату очільниці Мінветеранів. Заробітки нової очільниці Міністерства у справах ветеранів України перевищили 130 тисяч гривень за перші два місяці роботи.