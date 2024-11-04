Стала відома зарплата нового голови Мінстратегпрому Сметаніна

Він пропрацював на цій посаді два місяці

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, якого призначили на початку вересня, отримав на новій посаді 165 868 гривень зарплати. Йому нарахували виплати тільки за два місяці.

Про це стало відомо з відповіді Мінстратегпрому на запит "Телеграфу". Там повідомили, що у вересні Сметаніну було нараховано 87 988,96 грн, з них посадовий оклад склав 54 008,57 грн. Після стягнення податків і зборів за першу половину вересня йому виплатили 22 000 грн, а за другу половину — 48 831,12 грн.

У жовтні зарплата посадовця була дещо вищою. Минулого місяця міністру вже було нараховано 120 543 грн, з яких посадовий оклад склав 100 262,61 грн. Після стягнення податків і зборів за першу половину жовтня йому виплатили 35 000 грн, а за другу половину — 60 037,11 грн.

Водночас у міністерстві підкреслили, матеріальну допомогу для оздоровлення міністр не отримував. Також він не отримував матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Запит "Телеграфу"

Відповідь на запит

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада призначила Сметаніна головою Міністерства зі стратегічних галузей промисловості України. З червня 2023 року він очолював "Укроборонпром".

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки з початку 2024 року отримала міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Найбільшу суму їй було виплачено за вересень — майже 100 тисяч гривень.