Достойный оклад и надбавки за гостайны: сколько зарабатывает глава МИД Клименко
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Материальную помощь чиновник не получал
Размер заработной платы главы МВД Украины Игоря Клименко, занимающего должность с февраля 2023 года, претерпел изменения в течение 2024 года.
Базовый оклад руководителя ведомства с начала года составил 89 685 гривен. В апреле сумма выросла до 96 155 гривен, а в июле уменьшилась до 94 515 гривен. С октября должностной оклад достиг 104 820 гривен. Об этом говорится в официальном ответе министерства по запросу "Телеграфа".
Из чего состоит зарплата Министра МВД Игоря Клименко
Должностной оклад министра:
с 1 января 2024 года — 89 685 грн;
с 1 апреля 2024 года — 96155 грн;
с 1 июля 2024 года — 94 515 грн;
с 1 октября 2024 года — 104 820 грн.
К основной зарплате министра прилагаются надбавки за работу с документами, содержащими государственную тайну, и за выполнение функций государственного эксперта по тайнам.
Фактические выплаты в первые три месяца года были постоянными — по 97 465 гривен. В апреле сумма уменьшилась до 93 413 гривен, а в мае выросла до 115 579 гривен. Летом заработная плата министра колебалась от 104 496 до 102 714 гривен. В сентябре выплата осталась на уровне августовской суммы, а в октябре выросла до 113 913 гривен.
Точные цифры выплаченной заработной платы Министра таковы
в январе 2024 — 97 465 грн,
в феврале 2024 — 97 465 грн;
в марте 2024 — 97 465 грн;
в апреле 2024-93 413 грн;
в мае 2024 — 115 579 грн;
в июне — 104496 грн;
в июле — 103 503 грн;
в августе — 102 714 грн;
в сентябре — 102 714 грн;
в октябре — 113 913 грн.
Дополнительные выплаты в виде материальной помощи и средств на оздоровление Игорь Клименко не получал.
Ранее "Телеграф" также писал о зарплате главы Минветеранов. Заработки нового руководителя Министерства по делам ветеранов Украины превысили 130 тысяч гривен за первые два месяца работы.