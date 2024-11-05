Достойный оклад и надбавки за гостайны: сколько зарабатывает глава МИД Клименко

Материальную помощь чиновник не получал

Размер заработной платы главы МВД Украины Игоря Клименко, занимающего должность с февраля 2023 года, претерпел изменения в течение 2024 года.

Базовый оклад руководителя ведомства с начала года составил 89 685 гривен. В апреле сумма выросла до 96 155 гривен, а в июле уменьшилась до 94 515 гривен. С октября должностной оклад достиг 104 820 гривен. Об этом говорится в официальном ответе министерства по запросу "Телеграфа".

Из чего состоит зарплата Министра МВД Игоря Клименко

Должностной оклад министра:

с 1 января 2024 года — 89 685 грн;

с 1 апреля 2024 года — 96155 грн;

с 1 июля 2024 года — 94 515 грн;

с 1 октября 2024 года — 104 820 грн.

К основной зарплате министра прилагаются надбавки за работу с документами, содержащими государственную тайну, и за выполнение функций государственного эксперта по тайнам.

Фактические выплаты в первые три месяца года были постоянными — по 97 465 гривен. В апреле сумма уменьшилась до 93 413 гривен, а в мае выросла до 115 579 гривен. Летом заработная плата министра колебалась от 104 496 до 102 714 гривен. В сентябре выплата осталась на уровне августовской суммы, а в октябре выросла до 113 913 гривен.

Точные цифры выплаченной заработной платы Министра таковы

в январе 2024 — 97 465 грн,

в феврале 2024 — 97 465 грн;

в марте 2024 — 97 465 грн;

в апреле 2024-93 413 грн;

в мае 2024 — 115 579 грн;

в июне — 104496 грн;

в июле — 103 503 грн;

в августе — 102 714 грн;

в сентябре — 102 714 грн;

в октябре — 113 913 грн.

Дополнительные выплаты в виде материальной помощи и средств на оздоровление Игорь Клименко не получал.

Ранее "Телеграф" также писал о зарплате главы Минветеранов. Заработки нового руководителя Министерства по делам ветеранов Украины превысили 130 тысяч гривен за первые два месяца работы.