Не густо: яку зарплату отримує очільниця Мінветеранів

Жінка отримує трохи менше, ніж посадовий оклад інших міністрів

5 вересня Міністерство у справах ветеранів України очолила Наталія Калмикова. Зарплата нової очільниці Міністерства у справах ветеранів України перевищила 130 тисяч гривень за перші два місяці роботи.

Зокрема, у вересні отримала 67,5 тисяч гривень, з яких після сплати податків залишилося 54,3 тисячі. Про це йдеться у відповіді Міністерства на запит "Телеграфу".

Жовтнева виплата виявилася більшою — 95,7 тисячі гривень до оподаткування та 77 тисяч гривень після всіх відрахувань.

Це трішки менше, ніж, до прикладу, зарплата у міністра МЗС Андрія Сибіги (він отримує від 71 до 120 тисяч гривень без урахування податків), чи Міністра оборони України Рустема Умєрова (його зарплата в 2024 році коливалась від 89 до 104 тисячі гривень).

Як повідомляють у Міністерстві, додаткових виплат у вигляді матеріальної допомоги чи коштів на оздоровлення міністерка не отримувала.

Нагадаємо, що посадовий оклад керівників міністерств формується з урахуванням надбавок за вислугу років, інтенсивність праці та рангу державного службовця. Заробітна плата міністрів в Україні регулюється постановою Кабінету Міністрів та залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що стала відома зарплата нового голови Мінстратегпрому Сметаніна. Його також призначили на посаду 5 вересня.