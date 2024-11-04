Офіційний мільйонер: скільки отримує голова Міноборони Умєров

Зарплату Умєрову стабільно підвищують кожні три місяці

Голова Міністерства оборони України Рустем Умєров, який був призначений на посаду у вересні 2023 року, отримує понад 118 тисяч гривень на місяць. Загалом із січня по жовтень поточного року він заробив 1,07 мільйонів гривень з урахуванням сплати податків.

Про це стало відомо із відповіді Департаменту соціального забезпечення Міноборони України на офіційний запит "Телеграфу".

Повідомляється, що Рустем Умєров у жовтні поточного року після сплати податків отримав офіційну зарплату у розмірі 118 тисяч 132 гривень.

Варто зазначити, що кожні три місяці голова Міноборони отримує підвищення заробітної плати. Цю тенденцію можна простежити виходячи з наведених нижче даних.

Так, розмір посадового окладу Міністра оборони України у 2024 році становив:

з 01.01.2024 — 89685,00 грн;

з 01.04.2024 — 96155,00 грн;

з 01.07.2024 — 94515,00 грн;

з 01.10.2024 — 104820,00 грн.

У вересні-жовтні 2024 року матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань голові Міноборони не виплачувалася.

Щодо самої зарплати, то у вересні міністр отримав 132 тисячі 814 гривень. Після сплати податків у розмірі 25 898 гривень на рахунок Умерова було нараховано 106 тисяч 565 гривень.

У жовтні "чистими" голова Міноборони отримав уже 118 тисяч 132 гривні.

Загалом із січня по жовтень поточного року він офіційно отримав 1,07 мільйонів гривень зарплати з урахуванням сплати податків.

Нагадаємо, міністр освіти Лісовий заробив мільйони серед війни. Лише за період січень–вересень 2024 року голова міністерства отримав близько 800 тисяч гривень зарплати.

Зауважимо, що середня зарплата в освітній галузі становить 12 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга, призначений на посаду у вересні поточного року, за два місяці своєї роботи отримав майже 200 тисяч гривень зарплати.