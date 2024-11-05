Чому в Україні відбуваються рейди ТЦК: є проста відповідь

Надання повної інформації про особу не вирішує процес мобілізації

Представники ТЦК та СП продовжують роздавати повістки на вулицях України для військовозобов'язаних. Однак наразі відбуваються масові рейди, які хвилюють населення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів", ТЦК та СП має доступ до всіх даних. Про це нагадали в "Еспресо. Захід".

Інформація з різних баз даних дозволяє військкомату отримувати повні дані про чоловіків, що підлягають військовому обліку. Теоретично бази даних мають оптимізувати процес мобілізації та підвищити якість особового складу.

Однак доступ до цих даних не розв'язує питання рейдів, бо для цього потрібен прямий контракт із громадянином.

"Основні функції ТЦК та СП полягають у мобілізації військовозобов’язаних громадян України на військову службу. "Доступ до баз даних" цього не вирішує жодним чином", – зазначили у пресслужбі територіального центру комплектування.

Водночас у Львівському обласному ТЦК наголосили, що військовозобов'язані можуть самі оптимізувати процес мобілізації, прийшовши до військкомату.

"Це спростить роботу ТЦК з доведення й нагадування громадянам про їхній конституційний обов’язок захищати країну", – підсумували в ТЦК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовозобов'язаних чоловіків можуть викликати в ТЦК новим способом. Деякі чоловіки вже отримали сповіщення.