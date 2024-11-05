Почему в Украине проходят рейды ТЦК: есть простой ответ

Предоставление полной информации о личности не решает процесс мобилизации

Представители ТЦК и СП продолжают раздавать повестки на улицах Украины для военнообязанных. Однако сейчас проходят массовые рейды, волнующие население.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах", ТЦК и СП имеет доступ ко всем данным. Об этом напомнили в "Эспрессо. Запад".

Информация из разных баз данных позволяет военкомату получать полные данные о мужчинах, подлежащих военному учету. Теоретически, базы данных должны оптимизировать процесс мобилизации и повысить качество личного состава.

Однако доступ к этим данным не решает вопрос рейдов, потому что для этого требуется прямой контракт с гражданином.

"Основные функции ТЦК и СП заключаются в мобилизации военнообязанных граждан Украины на военную службу. "Доступ к базам данных" этого не решает никоим образом", — отметили в пресс-службе территориального центра комплектования.

В то же время во Львовском областном ТЦК подчеркнули, что военнообязанные могут сами оптимизировать процесс мобилизации, придя в военкомат.

"Это упростит работу ТЦК по доказыванию и напоминанию граждан об их конституционной обязанности защищать страну", — подытожили в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военнообязанных мужчин могут вызвать в ТЦК новым способом. Некоторые мужчины уже получили уведомление.