Кого можуть мобілізувати після 50 років: є три ключові фактори

У ТЦК дали роз'яснення

Попри існування директиви командування Сухопутних сил щодо мобілізації чоловіків віком 50-60 років за окремим мобілізаційним розпорядженням, відсутня пряма заборона призову до армії цієї категорії громадян. Тому їх можуть мобілізувати на і без окремих розпоряджень.

У Волинському ТЦК та СП повідомили, що законодавство України не передбачає обмежень щодо призову громадян цього віку. Там наголосили, що відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовозобов’язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації.

У ТЦК наголосили, що спеціальне розпорядження про порядок мобілізації цієї категорії дійсно існує, проте воно має гриф "Для службового користування" та жодним чином не скасовує можливість призову цієї категорії громадян. Мобілізація таких військовозобов’язаних здійснюється відповідно до загального порядку.

Там також пояснили, які ключові фактори враховуються при розгляді кандидатур. Їх є три:

стан здоров'я та придатність до військової служби;

наявність військово-облікової спеціальності;

попередній військовий досвід.

Варто зазначити, що від призову звільняються особи, які мають медичні протипоказання або інші законні підстави. Усі інші громадяни цієї вікової категорії можуть бути мобілізовані для виконання завдань з оборони держави на загальних підставах.

Нагадуємо, що після 50 років до армії можуть призвати тих військовозобов’язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації. Мобілізаційне розпорядження видається Генштабом ЗСУ. Перелік таких спеціальностей можна знайти у листі Генерального штабу Збройних сил України від 20 квітня 2023 р. № 300/1/С/3886.