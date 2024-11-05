Родила главе Харьковской ОГА двух сыновей: чем занимается и как выглядит жена Олега Синегубова

Жена политика преподает в вузе

Олег Синегубов сейчас является главой Харьковской облгосадминистрации, поэтому он часто отчитывается о своей работе представителям медиа. А вот его жена ведет непубличный образ жизни.

"Телеграф" расскажет больше о жене чиновника, и чем она занимается.

Что известно о жене Олеге Синегубове

Политик состоит в браке с женщиной, по имени Анна Журавлева. Она занимается преподавательской деятельностью: работает на кафедре внутренней медицины №3 и эндокринологии в Харьковском национальном медицинском университете. У супругов есть двое сыновей — восьмилетний Александр и четырехлетний Артем.

Фото из фейсбука Олега Синегубова

Согласно декларации, которую Синегубов подал в марте 2024 года, Анна владеет квартирой в Харькове на 156 квадратных метров, а также квартирой на 50 квадратных метров в общей собственности.

В то же время женщина имеет два места для парковки, нежилое помещение за более 1 миллиона гривен, 4 земельных участка, на общую сумму почти в 2 миллиона гривен.

Также в декларации можно увидеть зарплату Анны Журавлевой в Харьковском медицинском вузе, это 247 тысяч гривен в год. Еще жена Синегубова имеет 255 тысяч долларов и 515 тысяч гривен наличными.

В то же время Анна Журавлева не ведет социальные сети, поэтому, вероятно, не хочет делиться личным на широкую общественность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена политика Дмитрия Корчинского. Она занимается волонтерством и руководит медицинским стабилизационным пунктом.