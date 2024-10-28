Росіяни обстріляли Харків: постраждала історична будівля Держпрому (фото)

Історичний будинок у Харкові було пошкоджено

Росіяни знову завдали удару коригованими авіабомбами (КАБ) по Харкову, наразі відомо про шістьох постраждалих. Також відомо про пошкодження будівлі Держпрому

Про це розповів голова Харківської ОВ Олег Синєгубов у своєму telegram-каналі. За його словами, було кілька заходів російської авіації і щонайменше три бомби впали безпосередньо у Харкові.

"Одне відоме місце — центр міста. Адміністративна будівля. Знову сотні вікон у житлових будинках. Дуже серйозно пошкоджено знову будівлю обласної лікарні", — сказав він.

Синєгубов додав, що відомо про шістьох поранених внаслідок удару, їхній стан різний. Він наголосив, що вибух стався у центрі міста близько 21:00 і можна вважати дивом, що в цьому зазвичай людному місці не було більше жертв.

Що стосується лікарні, то там сталася руйнація кількох поверхів, оскільки бомба потрапила безпосередньо до самої будівлі.

Окрім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що бомба потрапила у будівлю Держпрому. Вона знаходиться під захистом ЮНЕСКО і є пам’яткою архітектури.

Також цю інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що навіть Гітлер у Другій світовій війні не робив того, що зараз роблять росіяни.

Як повідомлялося раніше, росіяни 27 жовтня тричі обстріляли село Дмитрівка на Миколаївщині FPV-дронами. Через це загинув мирний житель і було знищено поліцейську машину.