Курахове під загрозою оточення? Військовий пояснив тривожні новини з фронту (карта)

Ситуація суттєво погіршилася порівняно з літом

Курахове на Донеччині опинилося під загрозою оточення російськими військами. Ситуація у місті стала надскладною через активний наступ росіян одразу з декількох напрямків.

Армія РФ намагається створити котел для українських підрозділів, які тримають оборону в районі міста. Про це заявив пресофіцер 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков у коментарі Радіо Свобода.

За словами військового, ситуація суттєво погіршилася порівняно з літом. На запитання про можливе залишення міста українськими військами Войтенков прямої відповіді не надав.

"Решта сил оборони, які стоять на Курахівському відтинку, виконують бойові завдання доти, доки не буде інших наказів. Оцінити питання виходу я наразі, на жаль, не можу. Але ситуація дійсно надскладна", — сказав пресофіцер.

Раніше військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке також попередив про загрозу оточення українських військ у районі Курахового. Він повідомив, що російська армія щодоби просувається на 2 кілометри з півдня у напрямку Костянтинополя. Росіяни вже захопили частину Максимівки — за даними Deep State, половина населеного пункту наразі перебуває у сірій зоні.

Додатковою загрозою для українських позицій став вихід російських військ до берегів Курахівського водосховища з північного сходу, що стався минулого тижня. Карта Deep State фіксує значне просування росіян в районі Іллінки за останню добу.

Рьопке прогнозує, що для уникнення оточення українським військам, ймовірно, доведеться здійснити масштабний відступ приблизно з 20 населених пунктів на південний схід від села Андріївка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Курахове залишається пріоритетним напрямком для військ РФ. Майже третина всіх бойових зіткнень припадає саме на цю ділянку.