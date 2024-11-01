Курахове залишається пріоритетним напрямком для військ РФ (мапа)

Армія РФ наближається до Курахового з трьох сторін

Рух ворожих сил на Курахівському напрямку активно триватиме весь осінньо-зимовий період. Курахове залишається в пріоритеті у росіян і майже третина всіх бойових зіткнень припадає саме на цю ділянку.

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив в ефірі телеканалу "Еспресо". За його словами, рух ворога на Курахівському напрямку не ослабне найближчим часом.

"Ворог після прориву нашої оборони на півдні Донбасу намагається здійснювати дії від Шахтарська, Новоукраїнки та Богоявленки на південь у бік Курахового. У противника є певне просування в цьому напрямку", — підкреслив Згурець.

На думку експерта, весь осінньо-зимовий період росіяни намагатимуться взяти Курахове і активні дії на цьому напрямі точно продовжуватимуться.

"Південний рух ворога на Курахове буде домінувати певний проміжок часу. У перспективі ворог хоче пов'язати це зі створенням передумов для просування на Покровськ, але тут ще потрібно враховувати резерви та сили з обох сторін, щоб робити попередні висновки", — резюмував Згурець.

Варто зазначити, що, за повідомленням Генштабу України, станом на 1 листопада на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак на позиції наших військ.

Бої велися поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Островського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

Також російська армія не припиняє обстріи населених пунктів Донецької області. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у Telegram, що в тому ж Кураховому 1 листопада внаслідок обстрілу було поранено людину, у Дачному пошкоджено 7 будинків, а в Успенівці — ще 3.

За добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 247 осіб, у тому числі 16 дітей.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 27 жовтня російські війська окупували населений пункт Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, у Гірнику та Олександрополі.