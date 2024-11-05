Курахово под угрозой окружения? Военный объяснил тревожные новости с фронта (карта)

Ситуация существенно ухудшилась по сравнению с летом

Курахово в Донецкой области оказалось под угрозой окружения российскими войсками. Ситуация в городе стала сверхсложной из-за активного наступления россиян сразу по нескольким направлениям.

Армия РФ пытается создать котел для украинских подразделений, держащих оборону в районе города. Об этом заявил пресс-офицер 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков в комментарии Радио Свобода.

По словам военного, ситуация существенно ухудшилась по сравнению с летом. На вопрос о возможном уходе из города украинскими войсками Войтенков прямого ответа не дал.

"Силы обороны, которые стоят на Кураховском отрезке, выполняют боевые задания до тех пор, пока не будет других приказов. Оценить вопрос выхода я пока, к сожалению, не могу. Но ситуация действительно сверхсложная", — сказал пресс-офицер.

Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке также предупредил об угрозе окружения украинских войск в районе Курахово. Он сообщил, что российская армия ежесуточно продвигается на 2 километра с юга в направлении Константинополя. Россияне уже захватили часть Максимовки — по данным Deep State, половина населенного пункта находится в серой зоне.

Дополнительной угрозой для украинских позиций стал выход российских войск к берегам Кураховского водохранилища с северо-востока, который произошел на прошлой неделе. Карта Deep State фиксирует значительное продвижение россиян в районе Ильинки за последние сутки.

Репке прогнозирует, что во избежание оцепления украинским войскам, вероятно, придется осуществить масштабное отступление примерно из 20 населенных пунктов к юго-востоку от села Андреевка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Курахово остается приоритетным направлением для войск РФ. Почти треть всех боевых столкновений приходится именно на этот участок.