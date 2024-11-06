Чотири роки після смерті: де похований одесит Михайло Жванецький і як виглядає його могила

Цього дня 4 роки тому помер одеський сатирик та великий артист Михайло Жванецький

Цього дня чотири роки тому – 6 листопада 2020 року – пішов із життя відомий сатирик, артист, письменник Михайло Жванецький. Він народився в Одесі та прославився не лише на всю Україну, а й далеко за її межами. Артист багато гастролював і часто бував і жив у Росії. Власне, і поховали його в Москві.

"Телеграф" розповість, де похований одеський сатирик Михайло Жванецький та як зараз виглядає його могила.

Михайло Жванецький — де похований і який пам’ятник йому поставили

У жовтні 2020 року Михайло Жванецький через свого представника оголосив про закінчення творчої кар’єри. Причиною цього рішення став вік та хвороби артиста. 6 листопада 2020 року у віці 86 років Жванецький помер у реанімації в одній із лікарень Москви. Причинами смерті, за словами його директора та літературного секретаря Олега Сташкевича, стали вік та вікові хвороби артиста.

Михайла Жванецького поховали з військовими почестями 9 листопада. Останнім місцем упокою сатирика став Новодівичий цвинтар у Москві. Його поховали поряд із могилами народних артистів СРСР Галини Волчек та Марка Захарова. Церемонія похорону проходила з урахуванням ковідних обмежень, які були запроваджені на той час.

Через рік після смерті на могилі Михайла Жванецького встановили незвичайний пам’ятник у вигляді чорної плити, в якій зникає силует людини. На могилі сатирика можна знайти натяки на його одеське походження — біля сходів розсипана морська галька. Скульптором цього пам’ятника був академік РАХ Володимир Соськів.

Що Жванецький говорив про Україну

Незважаючи на те, що Михайло Жванецький багато виступав і жив у Росії, був у повазі серед російських культурних та політичних еліт, він ніколи не забував про своє одеське походження. Він щиро любив Україну та українців і згадував про це у своїх виступах та в інтерв’ю журналістам.

"Так, тисячу вибачень, хто я такий? Крім того, що єврей. Звісно, ​​українець. Це в Америці я руский. Зараз за єврея в Росії, за руского в Америці можна отримати по пиці. Тож обираємо середнє. Та чого тут прикидатись. Ніс та язик говорять самі. Такою мовою, яка володіє мною, говорять лише в Україні, і лише в одному місці. Наша любов з Україною взаємна", — писав у своїй мініатюрі Жванецький.

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