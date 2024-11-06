Четыре года после смерти: где похоронен одессит Михаил Жванецкий и как выглядит его могила

В этот день 4 года назад умер одесский сатирик и большой артист Михаил Жванецкий

В этот день четыре года назад — 6 ноября 2020 года — ушел из жизни известный сатирик, артист, писатель Михаил Жванецкий. Он родился в Одессе и прославился не только на всю Украину, но и далеко за ее пределами. Артист много гастролировал и часто бывал и жил в России. Собственно и похоронили его в Москве.

"Телеграф" расскажет, где похоронен одесский сатирик Михаил Жванецкий и как сейчас выглядит его могила.

Михаил Жванецкий — где похоронен и какой памятник ему поставили

В октябре 2020 года Михаил Жванецкий через своего представителя объявил об окончании творческой карьеры. Причиной этому решению стал возраст и болезни артиста. 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет Жванецкий умер в реанимации в одной из больниц Москвы. Причинами смерти, по словам его директора и литературного секретаря Олега Сташкевича, стали возраст и возрастные болезни артиста.

Михаил Жванецкий был похоронен с воинскими почестями 9 ноября. Последним местом упокоения сатирика стало Новодевичье кладбище в Москве. Его похоронили рядом с могилами народных артистов СССР Галины Волчек и Марка Захарова. Церемония похорон проходила с учетом ковидных ограничений, которые были введены на то время.

Спустя год после смерти на могиле Михаила Жванецкого установили необычный памятник в виде черной плиты, в которой исчезает силуэт человека. На могиле сатирика можно также найти намеки на его одесское происхождение — у ступенек рассыпана морская галька. Скульптором этого памятника был академик РАХ Владимир Соскиев.

Что Жванецкий говорил об Украине

Несмотря на то, что Михаил Жванецкий много выступал и жил в России, был в уважении среди российских культурных и политических элит, он никогда не забывал о своем одесском происхождении. Он искренне любил Украину и украинцев и вспоминал об этом в своих сатирических выступлениях и в интервью журналистам.

"Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец. Это в Америке я русский. Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить по роже. Так что выбираем среднее. Да чего тут прикидываться. Нос и язык говорят сами. Таким языком, какой владеет мной, говорят только в Украине, и только в одном месте. Наша любовь с Украиной взаимная", — писал в своей миниатюре Жванецкий.

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